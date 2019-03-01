تقرير: صبر بيريز نفد.. بقاء بيل في مدريد يحتاج معجزة

كتبت آس أن بيريز قرر التخلص من بيل بعدما خاب أمله تجاه اللاعب الذي توقع أن يكون خليفة كريستيانو رونالدو ويصبح المهاجم الأول للفريق في الموسم الحالي.

وقال مصدر في النادي الملكي للصحيفة:”الحكم صدر بحق اللاعب” في إشارة إلى أن بيل عليه التفكير من الآن في مستقبله خارج قلعة سانتياجو برنابيو.

وشدد المصدر على أن “بيريز لن يعود في قراره”.

وبدلا من أن يستغل بيل فراغا خلفه رحيل البرتغالي.. تراجع مستواه عن المواسم السابقة!

وأراد ريال مدريد التخلص من اللاعب في 2017 ببيعه إلى مانشستر يونايتد مقابل الحصول على الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي لكن بيل رفض لتبوء الصفقة بالفشل.

وزعمت آس أن زين الدين زيدان، الذي قاد ريال مدريد للسيطرة على القارة العجوز في آخر 3 مواسم من دوري أبطال أوروبا، أوصى قبل رحيله بضرورة التخلص من بيل، لكن مغادرة رونالدو للنادي حالت دون ذلك.

ويريد ريال مدريد بيع اللاعب الآن لتمويل صفقات أخرى، فرحيل الجناح البالغ عمره 29 عاما سيخفف كثيرا من الأعباء المالية نظرا لأنه أعلى لاعبي الفريق أجرا بحصوله سنويا على 13 مليون يورو.

وتوقعت الصحيفة أن رحيل بيل لن يكون بأقل من 100 مليون يورو.

تضرر بيل من إصابات كثيرة، كانت سببا رئيسيا في مشاركته فقط في 58% من مباريات الفريق منذ بداية موسم 2013-2014.

ختمت آس التقرير بالقول إن بيل يحتاج “معجزة” للبقاء في الفريق.

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