باكستان تعلن استئناف الرحلات الجوية جزئيا

أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية، اليوم الجمعة، أن عمليات الطيران في مطارات كراتشي وإسلام أباد وبيشاور وكويتا، ستستأنف الساعة السادسة مساء اليوم، بعد توقف مؤقت وسط تصاعد التوترات العسكرية مع الهند المجاورة.

ووفقا للمتحدث باسم الهيئة، سيتم استئناف الرحلات الداخلية والدولية في قدرة محدودة وعلى مسارات معينة.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن استئناف عمليات الطيران في مطارات لاهور وسيالكوت وفيصل أباد ومولتان في وقت لاحق.

يشار إلى أن باكستان والهند أغلقتا مجالهما الجوي بسبب التوترات بين البلدين على خلفية هجمات انتحارية ضد قوات هندية في كشمير الهندية.

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