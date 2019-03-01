إصابة 17 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة

قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إنه أصيب اليوم الجمعة، 17 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، في مواجهات قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل خلال احتجاجات "مسيرات العودة".

وأضاف "القدرة"، "أصيب سبعة عشر مواطنا بجروح مختلفة بالرصاص الحي الذي استخدمته قوات الاحتلال ضد المشاركين السلميين في فعاليات الجمعة ال49 لمسيرات العودة وكسرالحصار شرق قطاع غزة"، موضحا أن من بين المصابين "حالة خطيرة".

وتابع: "تم استهداف 3 مسعفين وصحفي بقنابل غاز (مسيل للدموع) مباشرة في القدم من قبل قوات الاحتلال"، موضحا أن "عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق واستنشاق الغاز" المسيل للدموع "وقد عولجوا في النقاط الطبية الميدانية".

فيما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيانها، إن "إجمالي الحالات التي تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة 179 إصابة منها 15 بالرصاص الحي و11 بالرصاص المطاطي خلال الجمعة ال49 لمسيرات العودة".

وشارك آلاف الفلسطينيين في هذه الاحتجاجات، حيث أشعل عدد من المتظاهرين إطارات سيارات ورشقوا بالحجارة العربات العسكرية الإسرائيلية المصفحة قرب الحدود.

وبدأ الفلسطينيون احتجاجاتهم على طول السياج الفاصل شرق القطاع في 30 مارس الماضي.

ومنذ أسبوعين ينظم متظاهرون فلسطينيون احتجاجات قرب السياج الحدودي في ساعات الليل يوميا يتم خلالها إشعال اطارات السيارات وإلقاء قنابل صوتية.

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