رغم فشل قمة فيتنام.. ترامب: علاقتنا مع زعيم كوريا الشمالية جيدة جداً

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن علاقاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "جيّدة جداً"، رغم فشل قمتهما في هانوي التي انتهت الخميس.

وكتب ترامب الذي عاد إلى واشنطن مساء الخميس على تويتر: "سعيد بعودتي من فيتنام، مكان رائع".

وأضاف: "قمنا بمفاوضات حقيقية عميقة مع كيم جونج أون: نعرف ماذا يريدون ويعرفون ما يجب أن نحصل عليه".

وتابع "العلاقات جيدة جداً، سنرى ما الذي سيحصل"، مستعيداً بذلك عبارةً لطالما استخدمها عند الحديث عن الملف الكوري الشمالي.

وبعد ثمانية أشهر من قمتهما الأولى في سنغافورة، سلك الرجلان طريقاً طويلةً للوصول إلى هانوي حيث عقدا لقائهما الثاني الأربعاء الذي كان مخصصاً لملف نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

لكن اللقاء انتهى قبل وقته المحدد وافترق كيم وترامب بدون إعلان مشترك كان مرتقباً.

وحمّل كلّ طرف الجانب الآخر المسئولية في هذا الفشل.

وأكد ترامب أن بيونج يانج طلبت رفع كل العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي والصاروخي، لكن كوريا الشمالية أعلنت أنها لم تطلب سوى رفعاً "جزئياً" للعقوبات.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية للأنباء إن قمة هانوي كانت "ناجحة"، مضيفةً أن كيم جونج أون اقترح على ترامب عقد لقاء آخر.

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