لاجارد: خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تكون له تداعيات كبيرة على اقتصادها

قالت كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن خروجا غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تكون له "تداعيات كبيرة"، ويمثل أكبر خطر في الأجل القصير على الاقتصاد البريطاني.

وفي كلمة ألقتها في مجلس الدولة بالبرتغال، اليوم الجمعة، قالت لاجارد "كل النتائج المرجحة لخروج غير منظم ستتضمن تكاليف صافية لاقتصاد المملكة المتحدة، لكن كلما كانت المعوقات التي تظهر في العلاقة الجديدة مع أوروبا أعلى، كلما ارتفعت التكلفة".

ودعيت لاجارد، للمشاركة في اجتماع لمجلس الدولة، وهو أعلى هيئة تقدم المشورة للرئيس البرتغالي، لمناقشة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقبل أسابيع قليلة من الموعد المزمع لرحيل بريطانيا عن الاتحاد في نهاية مارس، ما زالت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي تسعى إلى إدخال تغييرات على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي من أجل الفوز بمساندة من البرلمان.

وقالت لاجارد، إن "الخطر الأكثر أهمية في الأجل القصير على اقتصاد المملكة المتحدة"، هو مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق وبدون إطار عمل للعلاقة المستقبلية مع أوروبا. وأضافت أن الآخرين في أوروبا سيتأثرون "بدرجات متفاوتة" بانفصال بريطانيا، متابعة: "أيرلندا، بالطبع، ودول أخرى مثل هولندا، لها علاقة وثيقة بالمملكة المتحدة".

وأشارت إلى أن البرتغال، التي تمثل بريطانيا أكبر سوق سياحي لها، ستتضرر أيضا إذا كان خروج بريطانيا غير منظم.

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