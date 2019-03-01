الولايات المتحدة تفرض عقوبات مالية على 6 فنزويليين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على ستة فنزويليين في قوات الأمن ووضعت قيودا على تأشيرات السفر على عشرات الأشخاص قالت: إنهم ضمن الدائرة المقربة للرئيس نيكولاس مادورو.

وتم الإعلان عن العقوبات المالية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، بينما أعلن المبعوث الأمريكي إلى فنزويلا إيليوت أبرامز عن "عشرات" من القيود على التأشيرات الجديدة في مؤتمر صحفي.

ورفض أبرامز الإدلاء بمزيد من التفاصيل واكتفى بالقول أن أفراد الأسرة تأثرت أيضا.

وشدد المبعوث، على أن خوان جوايدو زعيم المعارضة الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا، يجب أن يتم السماح له بالعودة إلى فنزويلا دون أن يخشى من القبض عليه، ويجري جوايدو زيارة في كولومبيا والبرازيل المجاورتين.

وانتقد أبرامز، الدعم المستمر من جانب روسيا والصين لمادورو ورفض كذلك انتقادات بأن الجهود الدولية للإطاحة بالرئيس وتنصيب جوايدو قد فقدت قوة الزخم. وتستهدف الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية شخصيات فنزويلية رفيعة المستوى بعقوبات ووضعت هذا العام قيودا على قطاع النفط الذي تديره الدولة.

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