إنتر يسقط في فخ كالياري مانحا جاره اللدود فرصة اقتناص المركز الثالث

وتقدم كالياري عن طريق لوكا سيبيتيلي في الدقيقة 31 ليرد فريق نيراتزوري بالتعادل في الدقيقة 38 عن طريق لاوتارو مارتينيز.

لكن ليوناردو بافوليتي أبى إلا أن يخرج فريقه فائزا مع نهاية الشوط الأول فسجل الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وتوقف رصيد إنتر عند 47 نقطة وقد يتخطاه ميلان (45 نقطة) رابع الترتيب إذا فاز على ساسولو في الجولة 26 للبطولة.

وبات الفريق مهددا بالتراجع للمركز الخامس إذا فاز روما بدربي العاصمة يوم السبت أمام لاتسيو. روما في المركز الخامس حاليا ورصيده 44 نقطة، الفوز بأي نتيجة سيجعله يتفوق على إنتر.

ويستضيف إنتر فريق سبال في 10 مارس وبعد أسبوع يحل ضيفا على ميلان في دربي ميلانو.

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