الحلم يصبح أصعب.. ليدز يقسو على وست بروميتش برباعية بمشاركة حجازي

محترفنا المصري أحمد حجازي عاد من الإصابة وشارك منذ البداية وأكمل المباراة حتى لحظتها الأخيرة.

ولم تحتج كتيبة مارسيلو بييلسا أكثر من 17 ثانية فقط لتهز شباك وست بروميتش عن طريق بابلو هيرنانديز من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل باتريك يامفورد هدفا ثانيا لـ ليدز من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28 قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل من جديد في الدقيقة 63.

وعندما انتظر الجميع صافرة النهاية، وضع إزجان أليوسكي بصمته ليسجل الهدف الرابع لفريقه ويكتب هزيمة ثقيلة للغاية لرفقاء حجازي.

الخسارة صعبت للغاية مهمة وست بروميتش للعودة من جديد للدوري الممتاز.

رصيده تجمد عند النقطة 60 في المركز الرابع من 35 نقطة.

ميدلزبره خامسا بـ 57 نقطة من 33 مباراة، وبريستول سيتي 53 نقطة من 33 مباراة وديربي كاونتي سابعا بـ 51 نقطة من 33 مباراة، وجميعهم يمتلكون الفرصة للضغط وبقوة على وست بروميتش.

أما ليدز فارتقى للنقطة 67 في صدارة الدوري بفارق نقطة عن نوريتش سيتي و3 نقاط عن شيفيلد يونايتد مع مباراة متأخرة لكل منهما.

صاحب المركز الأول والثاني يتأهل مباشرة للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يلعب أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس، تصفيات تأهيلية.

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