باكستان تفرج عن طيار هندي في “مبادرة سلام”

إسلام آباد-العنوان

افرجت باكستان الجمعة عن طيار هندي أسرته هذا الأسبوع في “مبادرة سلام” حيال الهند، بعد ثلاثة أيام من أزمة حادة بين القوتين النوويتين.

وتصاعد التوتر خلال الأسبوع الجاري بين البلدين المتجاورين الواقعين في جنوب آسيا. وقامت طائرات كل من البلدين بدخول المجال الجوي للبلد الآخر، ما أثار قلق الأسورة الدولية التي تخشى نزاعا مفتوحا.

وأدى هذا التوتر أيضا إلى اضطراب حركة الملاحة الجوية العالمية.

وعبر اللفتنانت كولونيل أبيناندان فارثامان الذي أسقطت طائرته فوق كشمير، إلى الهند عند نقطة واغا الحدودية، بعد تأخر لساعات، وبدا مصابا في احدى عينيه.

وانطلقت الشرارة مجددا من كشمير المنطقة المتنازع عليها في شبه القارة الهندية منذ منتصف القرن العشرين. وتطالب كل من الهند وباكستان بهذه المنطقة الجبلية ذات الغالبية المسلمة، وتواجهتا في حربين من أجلها في الماضي.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أعلن الخميس عن الإفراج عن الطيار الهندي ابيناندان فارثامان في “مبادرة سلام” حيال الهند. وقال إن “رغبتنا في خفض التصعيد يجب ألا تفسر على أنها ضعف” من قبل رئيس الوزراء الهندي القومي ناريندرا مودي.

وتتهم الهند منذ فترة طويلة جارتها بدعم عمليات التسلل والكفاح المسلح في الشطر الخاضع للهند من كشمير. وضربت حركة التمرد الدولة الهندية بقوة في هجوم انتحاري أوقع أربعين قتيلا على ألقل في صفوف القوات الخاصة في 14 فبراير. وكان هذا الهجوم الأعنف منذ بدء التمرد الانفصالي في 1989.

ووضع هذا الهجوم رئيس الوزراء الهندي الذي يقدم نفسه على أنه رجل البلاد القوي، تحت ضغط الرأي العام والمعلقين المطالبين بالانتقام، بينما سيترشح في انتخابات الربيع لولاية ثانية.

وشن الجيش الهندي “ضربة وقائية” ضد ما قالت إنه معسكر للتدريب في الأراضي الباكستانية لجماعة “جيش محمد” في البلاد، إحدى المجموعات الاسلامية الأكثر نشاطا في مقاتلة نيولدهي في كشمير، وتبنت الهجوم.

ولم تشن الهند أي غارة جوية في باكستان منذ الحرب الأخيرة بينهما في 1971 حول باكستان الشرقية التي أصبحت اليوم بنغلادش، في فترة لم يكن فيها أي من البلدين يمتلك سلاحا نوويا.

المصدر-وكالات

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