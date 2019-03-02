بوكيتينو: على رئيس توتنام البحث عن ساحر آخر إذا طلب مني تحقيق الدوري الموسم المقبل

بوكيتينو الذي يتولى تدريب توتنام منذ 2014 وينتهي عقده في 2023 عاد من جديد للحديث عن صعوبة تحقيق الألقاب في الفترة المقبلة مع السبيرز، مشيرا إلى “أنا أؤمن للغاية بالأشياء الرائعة التي نفعلها هنا”.

وقال بوكيتينو: “أسمع العديد من الأشخاص يقولون: بوكيتينو هنا منذ 4 سنوات ولم يحقق أي ألقاب. نعم أنا لم أحقق أي ألقاب ولكن بالنسبة لي، ما فعلناه هنا في توتنام أكبر من فكرة تحقيق الألقاب”.

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة تليجراف “الشكوك هنا ليس بخصوص مستقبلي مع توتنام. بعد 5 سنوات، أنا مؤمن تماما بالأمور الرائعة التي فعلتها هنا”.

وواصل “لقد خلقنا فريقا يعمل بشكل جيد جيدا وشهد تطورا كبيرا للاعبيه أمثال هاري كين وديلي آلي وهاري وينكس ولكننا نحتاج للوقت للوصول لأعلى مستوى”

وتابع “نرى العديد من الأشخاص يهاجمونا ويضعون الضغط علينا بسبب عدم تحقيق الألقاب. هل هذا عدلا؟ هل نمتلك نفس الإمكانيات والأدوات للفرق الأخرى – التي تنافس على الألقاب-؟”.

وأكمل حديثه قائلا: “ولذلك أنا أقول أنه في حالة طلب دانييل ليفي – رئيس توتنام – مني تحقيق لقب الدوري أو دوري الأبطال السنة المقبلة، فعليه وقتها البحث عن ساحر آخر يقدر على فعل ذلك”.

واستكمل “نحن هنا ونقاتل ونحاول بكل الطرق المناسبة لتحقيق الألقاب، ولكن أن تضع سلاحك على رأسي وتقول لي: علينا تحقيق الألقاب؟ نحن لا نقاتل بنفس الأدوات التي تمتلكها الفرق الأخرى”.

ويرى مدرب توتنام “الوضع مشابه لوضع أرسنال. ولكنني لا أملك كل الإجابات هنا لأنني لست رئيسا للنادي هناك”.

وتابع “أنت تعلم بأن التواجد في المربع الذهبي ولعب دوري أبطال أوروبا كان حلما منذ 5 سنوات ماضية – بالنسبة لـ توتنام – والآن سيكون هناك ملعبا جديدا أيضا لـ الفريق وهذا أمر يعد جيدا للغاية”.

واستمر “أعتقد أن هذا الأمر يعد أفضل من تحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية”.

وأردف “نحن هنا نتحدث عن أمور أكبر من مجرد تحقيق الألقاب. بكل تأكيد، نريد تحقيق الألقاب. نود أن نرفع لقب الكأس والدوري ودوري الأبطال ولكن تلك مسؤولية هائلة على النادي”.

وأتم “عليك أن تكون واثقا من النجاة”.

توتنام يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة من 28 مباراة، مبتعدا عن مانشستر سيتي الثاني بـ 8 نقاط، وعن ليفربول الأول بـ 9 نقاط.

بالنظر لأسفل الجدول، سنجد أرسنال في المركز الرابع بـ 56 نقطة ومانشستر يونايتد خامس بـ 55 نقطة ثم تشيلسي 53 نقطة مع مباراة مؤجلة للأخير.

جدول يوضح للغاية مدى صعوبة المنافسة على التواجد في المربع الذهبي، وليس فقط صعوبة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

في دوري أبطال أوروبا، انتصر توتنام على بوروسيا دورتموند بثلاثية مقابل لا شيء ذهابا، ورغم حظوظه الكبيرة للغاية لعبور دور الـ 16 من دوري الأبطال إلا أنه ليس ضمن أول 3 مرشحين لنيل اللقب في النهاية.

ويستعد توتنام لمواجهة أرسنال في دربي ناري منتظر يوم السبت في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

دربي ربما يوضح ما ينتظر توتنام في الشهر الجاري. هل يدخل سريعا دوامة التنافس على المركز الثالث والرابع ويفقد مركزه؟ أم ينتصر ويحافظ على هدوئه ولو قليلا في المربع الذهبي؟ لننتظر ونرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا