دفاع أتليتكو ووسط ريال مدريد وهجوم برشلونة يتصدرون قائمة أوروجواي لكأس الصين

القائمة شهدت حضور أسماء بارزة على شاكلة لويس سواريز مهاجم برشلونة، وثنائي دفاع أتليتكو: دييجو دودين وخوسيه ماريا خيمينيز، كما يتواجد لوكاس توريرا لاعب وسط أرسنال.

La Celeste jugará la China Cup en Nanning por segundo año consecutivo. @Uruguay enfrentará a Uzbekistán el 22/3 a las 19:35 h (8:35 h Uy) por la semifinal del torneo. El segundo partido será el 25/3: https://t.co/GL2TchOw3j pic.twitter.com/Rae9bcowxD

وظهر اسم إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان رغم غيابه عن فريقه في الأسابيع الماضية بسبب إصابة عضلية.

القائمة شهدت حضور فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، وماكسي جوميز نجم سيلتا فيجو الشاب، والمخضرم كريستيان ستواني هداف جيرونا.

بينما استبعد تاباريز ثنائي خيتافي: داميان سواريز وماورو أرامباري، وماوريسيو ليموس مدافع ساسولو، وماكسي بيريرا ظهير بورتو صاحب الـ125 مباراة دولية والذي لم ينضم منذ مونديال 2018.

ولا تضم القائمة سوى لاعب محلي واحد، هو جيوفاني جونزاليس ظهير بينيارول الذي ينضم لمنتخب أوروجواي للمرة الأولى في مسيرته.

القائمة سيتم تقليصها لاحقا قبل السفر إلى الصين، مما قد يفتح الباب أمام استبعاد بعض اللاعبين غير الجاهزين مثل كافاني، أو إراحة بعض المجهدين مثل سواريز.

أوروجواي تواجه أوزبكستان يوم 22 مارس في نصف نهائي كأس الصين الدولية التي تشارك فيها للعام الثاني على التوالي، ومن ثم ستواجه الصين أو تايلاند في المباراة الثانية التي إما ستكون نهائية أو لتحديد صاحب المركز الثالث.

منتخب السيليستي يستعد لخوض منافسات كوبا أمريكا 2019 على أرض البرازيل، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة رفقة: الإكوادور، اليابان، تشيلي.

قائمة أوروجواي لتوقف مارس الدولي:

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا (جالاتسراي التركي)، مارتين سيلفا (ليبرتاد الباراجوياني)، مارتين كامبانيا (إندبندينتي الأرجنتيني)

الدفاع: دييجو جودين (أتليتكو مدريد الإسباني)، خوسيه ماريا خيمينيز (أتليتكو مدريد الإسباني)، سيباستيان كواتس (سبورتنج لشبونة البرتغالي)، مارتين كاسيريس (يوفنتوس الإيطالي)، جيوفاني جونزاليس (بينيارول)، ماتياس سواريز (مونبلييه الفرنسي)، جاستون سيلفا (إندبندينتي الأرجنتيني)، مارسيلو ساراكي (لايبتزخ الألماني)، دييجو لاكزالات (ميلان الإيطالي)

الوسط: لوكاس توريرا (أرسنال الإنجليزي)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني)، رودريجو بينتانكور (يوفنتوس الإيطالي)، ماتياس فيسينو (إنتر ميلان الإيطالي)، نايتان نانديز (بوكا جونيورز الأرجنتيني)، كارلوس سانشيز (سانتوس البرازيلي)، نيكولاس لوديرو (سياتل ساوندرز الأمريكي)، كاميلو مايادا (ريفر بليت الأرجنتيني)، جورجيان دي أراسكيتا (فلامنجو البرازيلي)، جاستون بيريرو (أيندهوفن الهولندي)

الهجوم: لويس سواريز (برشلونة الإسباني)، إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان الفرنسي)، كريستيان ستواني (جيرونا الإسباني)، ماكسي جوميز (سيلتا فيجو الإسباني)، جوناثان رودريجيز (كروز أزول المكسيكي)

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