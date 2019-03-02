ايوان ليبيا – وكالات :

ناقش وكيل وزارة التعليم العام في الحكومة الموقتة، الدكتور خالد أسبيته، مع مديري الإدارات العامة بالوزارة، إمكانية إلغاء عطلة يوم السبت من الدراسة.

وقال المكتب الإعلامي إن الاجتماع حضره مديرو إدارات التعليم الثانوي والتعليم الأساسي والنشاط المدرسي وإدارة الامتحانات والتعليم الحر والتفتيش والتوجيه التربوي والاحتياط العام، حيث بحثوا إلغاء عطلة يوم السبت وعودته كيوم دراسي عادي وذلك لزيادة الوعاء الزمني.

وأوضح أن المجتمعين ناقشوا زيادة مرتبات المعلمين وفقًا لقرار مجلس النوّاب الليبي رقم 4 لسنة 2018 ميلادية، وتفعيل منظومة إدارة الاحتياط العام والملاك الوظيفي للمعلمين وسد العجز بالمؤسسات التعليمية، وتوفير الكتاب المدرسي للفصل الدراسي الثاني، و تدريس وتوحيد مناهج تعليم المعاهد الدينية، وإجراءات إعداد وتجهيز الامتحانات، ومراجعة آليات اعتماد مؤسسات التعليم الحر وجودتها، وعدة مواضيع أخرى من شأنها تدعيم العملية التعليمية.

وأكد المكتب الإعلامي، في ختام تصريحه، أن الاجتماع سيعقبه سلسلة اجتماعات أخرى تخرج بعدة توصيات لاعتمادها من قبل الوزارة وذلك للنهوض بالتعليم الأساسي والثانوي.

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