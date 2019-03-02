تعرف على الدكتورة عائشة معمر القذافي

ايوان ليبيا – وكالات :

1) هي الدكتورةعائشة معمر القذافي ابنة الزعيم الليبي معمر القذافي.، ولدت في 25 ديسمبر العام 1976 بطرابلس ، لتكون في الترتيب الخامس بين أشقائها

2) تخصصت في القانون أثناء تلقيها دراستها الجامعية وحصلت علي الليسانس ثم الماجستير من جامعة الفاتح،

3) كانت بصدد الحصول على دكتوراه في القانون الدولي عام 2003 من جامعة السوربون بفرنسا حين قررت قطع رسالتها وقالت وقتها “أنه من العبث إضاعة الوقت في دراسة شيء لا وجود له “، في إشارة منها إلى الحرب الأمريكية البريطانية على العراق،

4) إضمت في العام 2004 الى فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين ،

5) بعد ذلك تحصلت على درجة دكتوراه في القانون الدولي من جامعة المرقب الليبية

6) وصدر عنها كتاب بيوغرافيا سنة 2009 بسويسرا تحت عنوان عائشة معمر القذافي: أميرة السلام.

7) أسست مؤسسة جمعية واعتصموا الخيرية في ابريل 2001 وتم إشهارها تحت رقم ( 1 ) في سجل قيد الجمعيات الأهلية، ومقرها الرئيسي مدينة طرابلس بليبيا .

ومن مستهدفاتها تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية لكل من:

المرأة والطفل.

ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والعجزة.

ذوي الدخل المحدود.

الإنسان حيث ما كان في الأزمات وحالات الكوارث الطبيعية.

8) أعلنت منظمة الأمم المتحدة سنة 2009 تعيين عائشة معمر القذافي سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة، تكريما لجهودها في قضايا المرأة والطفولة وغيرها.

9) في العام 2011 ظهرت كعنوان للصمود في مواجهة عدوان الناتو ، وخاطبت الجماهير في أكثر من مناسبة ، ثم إضطرت الى المغادرة صحبة أسرتها الى الجزائر قبل أن تستقر لاحقا في سلطنة عمان

10) في مارس 2017 اتخذت المحكمة الأوروبية العامة قرارا برفع العقوبات التي تم فرضها سابقا على عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وأصدرت المحكمة، التي تعتبر ثاني أعلى جهاز قضائي في الاتحاد الأوروبي، القرار موضحة أن الوضع في ليبيا تغير ولم تعد هناك حاجة للاستمرار في العقوبات التي كانت مفروضة على عائشة. وجاء هذا التطور بعد أن قدمت عائشة القذافي دعوى قضائية قالت فيها إنه ليس هناك أي سبب واضح لاستمرار العقوبات ضدها بعد مقتل والدها وسقوط نظامه، ووافقت المحكمة على الطلب ورفعت العقوبات وأمرت حكومات الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف القانونية للقضية.

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