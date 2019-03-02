للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة 2011.. سوريا تشارك في أعمال الاتحاد البرلماني العربي بالأردن

وصل رئيس مجلس الشعب السوري (مجلس النواب) "حمودة صباغ"، اليوم السبت، إلى العاصمة الأردنية عمان؛ للمشاركة في أعمال الاتحاد البرلماني العربي التي تنطلق يوم غد الأحد.

وكان في استقبال الصباغ رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة.

كما وصل للمشاركة في أعمال الاتحاد البرلماني العربي كل من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان الإماراتي) أمل القبيسي.

وهذه المرة الأولى التي تشارك فيها سورية في أعمال المؤتمر منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، إثر تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية آنذاك.

وأعلن رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، مؤخرا، أن الأردن دعا رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد في عمان في مارس تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين". وجرى تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية مع بداية الأزمة عام 2011، وهي لاتزال خارج الجامعة.

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