نائب سفير اليابان بالقاهرة: مصر لديها مستقبل واعد

قال كوتارو سوزوكي نائب سفير اليابان في القاهرة نيابة عن سفارة اليابان، إن مصر لديها مستقبل واعد بالشباب الذي لديه تطلعات كثيرة.

وأضاف خلال كلمته فى الملتقى العلمى الثالث الذى تم عقده، اليوم السبت، بمقر الجامعة المصرية – اليابانية، إن الإسكندرية كانت منذ 2000 عاما رائدة في العلوم، ومنارة للعالم وكانت إحدى المراكز الأكاديمية فى منطقة البحر المتوسط والعالم، وكثير من العلماء كانوا يحضرون هنا، واستمر ذلك من جيل إلى جيل، مؤكداً، أن هذه المدينة بالتحديد لها شهرة فى العلم والمعرفة.

وتابع: إن الجامعة المصرية – اليابانية هي جامعة لتوصيل العلوم والتكنولوجيا بين اليابان ومصر، ولديها أحدث الأجهزة التى تم توافرها بدعم من الحكومة اليابانية منذ 10 سنوات، يمكن الدراسة فى مجالات مختلفة مثل الإلكترونيات، والاتصالات، وهندسة الحاسبات، علوم وهندسة المواد، الطاقة، البيئة، وهندسة العمليات، علم النانو، وفى برامج البكالوريوس، يمكن أيضًا دراسة المحاسبة وإدارة الموارد.

وأكد أن الأسلوب الياباني يتبلور ليس فقط في الجامعة من جانب الحكومة، لكن هناك أيضاً أكثر من 100عالم وأستاذ من اليابان يقومون بالتدريس في الجامعة.

وأعلن سوزوكى، أن E-JUST هي نقطة الدخول إلى الجامعات اليابانية، فى كل من برامج الدراسات العليا والجامعية، وتضم كلية الهندسة مجهرا إلكترونيا عالى المستوى، ومعدات مختبرية عالية الجودة فى الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، قال سوزوكى: هذا العام، ستلعب مصر دورا كبيرا فى إفريقيا، وأضاف أن هذا العام فى أغسطس، سيعقد مؤتمر طوكيو السابع، مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقية فى يوكوهاما، سيحضره الرئيس السيسى كممثل للدول الإفريقية. وأعلن سوزوكى، أن اتصال E-JUST لإفريقيا سوف ينمو، وسوف يلعب دورا أكبر فى مجال العلوم والتكنولوجيا هذا العام، حيث تركز مصر واليابان على إفريقيا بشكل خاص من خلال TICAD والاتحاد الإفريقي. واختتم كلمته قائلاً: أتمنى أن تحصلوا على فكرة اليوم عن الجامعة المصرية – اليابانية، وأن تشعروا بطعم اليابان.

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