مواعيد مباريات الأحد 3-3-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وليفربول ومواجهات نارية

وفي إطار نفس المجموعة، يلعب نصر حسين داي مع جور ماهيا في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 2.

الدوري المصري سيشهد مواجهة طلائع الجيش ضد المصري في الرابعة عصرا على أون سبورت 1 والنيل للرياضة.

وفي نفس التوقيت يلعب الإنتاج الحربي ضد مصر للمقاصة على أون سبورت 2.

وفي السابعة مساءً، يلعب إنبي ضد وادي دجلة على أون سبورت 1 والنيل للرياضة.

في الدوري الإنجليزي، يلعب واتفورد ضد ليستر سيتي في الثانية ظهرا على بي إن سبورتس 5.

ثم يلعب فولام ضد تشيلسي في دربي لندني جديد في الرابعة و5 دقائق على بي إن سبورتس 2.

وسنكون على موعد مع دربي ميرسيسايد المرتقب.

ليفربول يحل ضيفا على إيفرتون في السادسة والربع مساءً على بي إن سبورتس 2 في لقاء من المنتظر أن يشهد مشاركة محترفنا المصري محمد صلاح.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني يوم الأحد، ستكون بين ريال سوسيداد وأتليتكو مدريد في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 3.

ويليه مواجهة مرتقبة أيضا بين فالنسيا وأتليتك بلباو في العاشرة إلا ربع على بي إن سبورتس 3.

الأحد الكروي سيشهد قمة في الدوري الإيطالي أيضا.

نابولي يستضيف يوفنتوس في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

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