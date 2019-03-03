سولاري: بيل قدّم الكثير من الأشياء العظيمة لـ ريال مدريد.. لكن الجمهور هو السيد

ريال مدريد خسر الكلاسيكو للمرة الثانية في ظرف 72 على ملعبه للمرة الأولى تاريخيا، ليبتعد عن الصدارة بفارق 12 نقطة.

سولاري صرّح بعد المباراة: “حاولنا بشتى الطرق، لم نستسلم أبدا، كانت مباراة صعبة وقوية ومصيرية للفريقين. نحن سنواصل محاولة التسجيل والتطور في المباريات المقبلة”.

مضيفا: “لقد أهدرنا العديد من الفرص، حاولنا التسجيل بطرق مختلفة، لعبنا كفريق متحد، قاتلنا وكنا ندا لـ برشلونة في أغلب الأوقات، ولكن لم نستطع التسجيل”.

المدرب الأرجنتيني تلقى سؤالا: ريال مدريد لديه طلقة واحدة متبقية، هي دوري أبطال أوروبا، هل هذا صحيح؟

سولاري أجاب متعجبا: “طلقة واحدة؟ لماذا؟ لا شك أن الفارق في الدوري صار كبيرا، ولكننا لا نستسلم أبدا، هذا واجبنا، أن نقاتل حتى النهاية”.

مؤكدا: “الدوري مهم دائما، يجب أن ننافس حتى الجولة الأخيرة بغض النظر عن الفارق مع المتصدر”.

الجماهير أطلقت صافرات الاستهجان على جاريث بيل أثناء خروجه، فيما قامت بتحية إيسكو أثناء دخوله.

سولاري دافع عن اللاعب الويلزي: “أعتقد أن بيل قدّم الكثير من الأمور العظيمة لهذا النادي، الجميع يستحق الاحترام، فجميعهم قدّموا الكثير للنادي، ولكن الجمهور هو صاحب السيادة”.

وعن استبدال توني كروس والدفع بالشاب فيدي فالفيردي: “أي لاعب يمكن أن يشارك، وقد أقحمت فالفيردي لسرعته، ولأن اللاعبين الشبان يدفعون الفريق إلى الأمام. حان الوقت حتى يشاهد الناس لاعبين جدد، هذا يحدث في كرة القدم ويحدث أيضا في الحياة عموما”.

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