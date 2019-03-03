بيكيه: كرة القدم تمتزج بالسياسة.. توقفوا عن محاكمة المعتقلين السياسيين

برشلونة فاز بالكلاسيكو للمرة الثانية في ظرف 72، بإسقاطه غريمه العاصمي بهدف دون رد، في الجولة 26 من المسابقة.

المدافع المعروف بنزعته الكتالونية، جدد مطالبه بالإفراج عن “المعتقلين السياسيين” كما أسماهم والتوقف عن محاكمتهم: “لقد تابعت المحاكمة منذ اليوم الأول، وهؤلاء المعتقلون لم يهاجموا أي أحد، لم يرتكبوا أي عنف. السيد كارلوس هيريرا دعاني جيراردو حتى يحتقرني، وهذا ليس اسمي، كما أنه وصفني بالأحمق. أما أنا لن أدعوه باسم غير اسمه، ولن أهينه، والداي قاما بتعليمي جيدا”.

مشددا: “كرة القدم لا تنفصل عن السياسة، جميعنا لدينا رأي، وهذه المحاكمة ليست عادلة، إنهم غير مذنبين ولم يفعلوا شيئا يستحق السجن لـ20 عاما”.

هيريرا الصحفي الإسباني كان قد هاجم بيكيه في وقت سابق عبر إذاعة “كادينا كوبيه” قائلا: “جيراردو بيكيه أظهر أكثر جوانبه استفزازا واستجداء للعواطف، إنه شخص قميء، لقد طالب بأن يتوقف الإعلام عن مناقشة تقنية الفيديو، وأن يتحدثوا أكثر عن المعتقلين السياسيين. حسنا، دعنا نتحدث عن المحاكمات، هؤلاء الذين تدعوهم معتقلين سياسيين، هم في الواقع مجرمين متهمين، وهذا شيء سيتقرر بواسطة المحكمة”.

برشلونة رفع رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد الثالث صاحب الـ48 نقطة.

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