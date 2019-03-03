موجة حارة غير عادية تتسبب بحرائق مستعرة في أستراليا

العنوان_سيدني

كافح عمال الإطفاء 25 حريقا في أنحاء متفرقة من ولاية فيكتوريا الأسترالية يوم الأحد وسط موجة حارة قياسية جعلت مطلع مارس آذار هو الأكثر حرارة في الثلث الجنوبي من البلاد منذ بدء تسجيل البيانات.

والقارة الأسترالية عرضة للحرائق المميتة بسبب وعورة التضاريس فيها وارتفاع درجات الحرارة في الصيف ووجود أشجار الكافور سريعة الاشتعال.

وتسببت موجة حارة شديدة بدأت قبل أربعة أيام في نشوب حرائق بأنحاء مختلفة من جنوب ولايات أستراليا الغربية وجنوب أستراليا وفيكتوريا وتسمانيا مطلع الأسبوع.

وكانت ولاية فيكتوريا هي الأكثر تضررا حيث يكافح ما يربو على 2000 من رجال الإطفاء الحرائق يوم الأحد بمساعدة طائرات لرش المياه ومتطوعين.

ومن المتوقع تحسن الجو في ساعة متأخرة من مساء الأحد لكن هبوب رياح قد يجعل عمال الإطفاء في خطر.

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