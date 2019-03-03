الجيش يؤمن بوابة الـ27 غرب طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

بدأ أفراد من الجيش الليبي بالتعاون مع أعضاء الشرطة التابعين لمديرية أمن الجفارة وقسم المرور والتراخيص وأعضاء من جهاز الأمن العام ،بتأمين المدخل الغربي للعاصمة طرابلس في بوابة الـ27 التابعة لبلدية الجفار ، بأوامر من آمر المنطقة الغربية العسكرية أسامة الجويلي.

و تعمل هذه القوة على بسط الأمن بالبوابة أمام المواطنيين ،و قد انتشر أفراد الأمن على أطراف البوابة للإشراف على مرور المركبات الآلية عبر البوابة وضبط المُخالفين وتفتيش السيارات لتشديد القبضة الأمنية على البوابة التي تُعدُّ أحدَ مَداخل العاصمة من الناحية الغربية.

وطالبت الأجهزة الأمنية والعسكرية المُواطنين بضرورة التعاون معها وتسهيل عملها لتتمكّنَ من أداء واجباتها في فرض الأمن بأفضل صورة مُمكنة.

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