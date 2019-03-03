انصار القذافي يحتفلون بعيد سلطة الشعب

ايوان ليبيا – وكالات :

احتفل المواطنون في مختلف أنحاء ليبيا والجالية الليبية في الخارج أمس السبت بذكرى إعلان قيام سلطة الشعب.

وخرج المواطنون في المدن الليبية كبني وليد وغات وغيرها من المدن في مسيرات ترفع الأعلام الخضراء وتردد شعارات السلطة والثروة والسلاح بيد الشعب كما خرجت الجالية الليبية في بريطانيا في مسيرات ترفع صور الزعيم الراحل معمر القذافي تؤكد أن ثورة الفاتح من سبتمبر هي ثورة أخلاق وأن الفاتح قوة على مختلف الأصعدة جاءت لمناهضة الاستعمار والإرهاب والقبلية والجهوية وتحقيق الوحدة العربية والإفريقية .

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