بالفيديو – طردان وركلة جزاء قاتلة مُهدرة.. يوفينتوس يضرب نابولي في إثارة +16 جنونية

يوفنتوس انتصر على نابولي بهدفين مقابل هدف في لقاء مثيرة للغاية ليصل للنقطة 72 مغردا وحيدا في الصدارة، بينما تجمد رصيد نابولي عند النقطة 56 في المركز الثاني.

حالتان طرد و3 أهداف وركلة جزاء قاتلة مُهدرة. إثارة كبيرة للغاية في واحدة من أفضل مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وحقق يوفنتوس رقما قياسيا بعدما حافظ على سجله بلا هزيمة في آخر 26 مباراة له في الدوري الإيطالي خارج أرضه.

16 نقطة كاملة هي الفارق بين يوفنتوس المتصدر، ونابولي الوصيف.

نقطة التحول الأولى كانت في الدقيقة 28. كريستيانو رونالدو يستغل خطأ قاتلا من دفاع نابولي وينفرد بالمرمى قبل أن يتعرض لعرقلة يخرج على أثرها أليكس ميريت حارس أصحاب الأرض مطرودا.

الركلة الحرة التي حصل عليها رونالدو وتسببت في طرد ميريت، حولها ميراليم بيانيتش بأروع طريقة ممكنة داخل الشباك. هدف أول لـ يوفنتوس.

الدقيقة 39 شهدت الهدف الثاني لليوفي من رأسية إيمري تشان، لتتصعب الأمور للغاية على نابولي.

انطلاق الشوط الثاني، شهد نقطة التحول الثانية. بيانيتش يخرج مطرودا بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب لمسة يد. 10 لاعبين لكل فريق الآن.

خوسيه كاييخون في الدقيقة 61 نجح في تسجيل الهدف الأول لـ نابولي لتشتعل المباراة تماما.

وضغط نابولي بقوة على مرمى يوفنتوس من أجل إدراك هدف التعادل وكان قريبا للغاية من ذلك في أكثر من لقطة أبرزها تلك التي كانت في الدقيقة 83.

ركلة جزاء لصالح نابولي بعد لمسة يد على أليكس ساندرو ورجوع الحكم جيانلوكا روكي لتقنية الفيديو.

لكن القائم تعاطف مع يوفنتوس ليقف أمام تسديدة لورينزو إنسيني. ركلة مهدرة كانت كافية لتعديل الكفة بين الفريقين.

القمة المثيرة تنتهي بفوز السيدة العجوز.

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