مدافع إيفرتون يتحدث عن لقطة صلاح في الدربي

إحدى فرص صلاح شهدت تدخلا من مايكل كين تسبب في الحفاظ على نظافة شباك إيفرتون.

وقال مايكل كين عن لقطته مع صلاح: “في البداية حاولت أن أجعل صلاح في موقف المتسلل، ولكن لم يحدث ذلك”.

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ إيفرتون “بعد ذلك ركضت مجددا وسنحت لي الفرصة للتدخل على الكرة أمام صلاح”.

وواصل “لحسن الحظ تمكن من الكرة وأبعدتها عن مرمانا”.

وعن المباراة، يقول كين الذي حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة “النتيجة كانت عادلة. المباراة لم تشهد الكثير من الفرص لكلا الفريقين”.

وتابع “الفريقان دافعا بشكل مميز وليفربول يعد فريقا قويا وصعبا للغاية للعب ضده”.

وأكمل حديثه قائلا: “جماهير إيفرتون كانت رائعة للغاية اليوم منذ لحظات الإحماء قبل المباراة. للأسف لم ننجح في التسجيل وإسعادهم”.













































































ليفربول رفع رصيده إلى 70 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي. فيما رفع إيفرتون رصيده إلى37 نقطة في المركز العاشر.

مواجهة دربي منطقة المرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون تكررت للمرة الـ200 في تاريخ القسم الأول الإنجليزي، وهي ثاني أكثر المباريات تكرارا بعد مباراة إيفرتون وأستون فيلا.

الريدز تعادل 0-0 للمباراة الثالثة في آخر 4 مواجهات خاضها بمختلف البطولات، وفقد الصدارة للمرة الأولى منذ الجولة 15، أي منذ 85 يوما.

كما تواصل فشل إيفرتون في الفوز بمباراة الدربي أمام ليفربول، إذ يرجع الفوز الأخير إلى عام 2010.

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