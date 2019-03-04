أمريكا والصين يقتربان من التوصل لاتفاق ينهي حربهما التجارية

قال مصدران مطلعان على المباحثات التجارية الأمريكية الصينية، إن معظم أو كل الرسوم التجارية الأمريكية على الصين من المرجح أن يتم رفعها في إطار اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم هو في مراحله النهائية الآن.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية عن المصدرين، اللذين رفضا الكشف عن هوياتهما لعدم التصريح لهم بالحديث علانية عن سير المفاوضات، قولهما إن بكين أوضحت في سلسلة من المفاوضات التي جرت مؤخرا مع الولايات المتحدة أن إلغاء الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار من اليوم الأول أمر ضروري لبلورة أي اتفاق.

غير أن الصحيفة، أشارت إلى أنه لاتزال هناك بعض العراقيل السياسية، وفقا للمصادر.

وذكرت بلومبرج يوم الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى عقد قمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج في منتصف مارس على أقرب تقدير.

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