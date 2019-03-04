مواعيد مباريات الإثنين 4-3-2019.. الأهلي في الدوري وصدام سعودي قطري

في السابعة مساءً، يستقبل الأهلي نظيره بتروجت على ملعب بتروسبورت، بالجولة 26 من الدوري المصري، وتُنقَل المباراة عبر “أون سبورت”.

كما يقود محمود تريزيجيه وكريم حافظ فريقهما قاسم باشا في مواجهة طرابزون سبور بالدوري التركي، في السابعة مساءً.

وفي الدوري اليوناني يحل أوليمبياكوس بقيادة أحمد حسن كوكا ضيفا على أبولون سميرني في السابعة مساءً.

وفي آسيا تنطلق منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال، بمواجهة عربية خالصة بين الاتحاد السعودي والريان القطري في السابعة و35 دقيقة مساءً، وتُنقَل عبر beIN Sports 3، بتعليق عصام الشوالي.

كما يستقبل الوصل الإماراتي نظيره النصر السعودي في الخامسة و20 دقيقة مساءً، وتُنقَل عبر beIN Sports 3، بتعليق حفيظ دراجي.

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