كلوب غاضبا: لم نُخاطر ضد إيفرتون؟ نحن لا نلعب بلاي ستيشن.. مُحبط للغاية من سؤالكم

وقال كلوب: “هل تعتقدون – إلى الصحفيين في المؤتمر الصحفي – أننا لم نُخاطر بالشكل الكافي اليوم أمام إيفرتون؟ هل حقا هذا ما تُريدون قوله؟”.

وأضاف “نحن لا نلعب بلاي ستيشن! أنا مُحبط للغاية من سؤالكم هذا”.

وواصل “هل معنى أننا تعادلنا، أننا لم نلعب على الانتصار؟ هل هذا ما تفكرون فيه؟ مجرد الدفع بالمهاجمين في أرض الملعب؟”.

وأكمل حديثه قائلا: “أنتم تعتقدون أنني نلعب بلاي ستيشن، وأن علينا الدفع بكل المهاجمين لأرض الملعب لتحقيق الانتصار. كرة القدم ليست كذلك على الإطلاق. الكُرة لا تُلعب بهذا الشكل”.

وأشار “مازال هناك 9 مباريات في الدوري، ولم نفقد أعصابنا حتى الآن على عكسكم أنتم”.

وتابع “ليس هناك لحظة نقول فيها: هيا الآن لنرمي كل شيء في هذا الاتجاه. لا يمكنك فعل ذلك في الدوري الإنجليزي”.

ليفربول رفع رصيده إلى 70 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي. فيما رفع إيفرتون رصيده إلى37 نقطة في المركز العاشر.

مواجهة دربي منطقة المرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون تكررت للمرة الـ200 في تاريخ القسم الأول الإنجليزي، وهي ثاني أكثر المباريات تكرارا بعد مباراة إيفرتون وأستون فيلا.

الريدز تعادل 0-0 للمباراة الثالثة في آخر 4 مواجهات خاضها بمختلف البطولات، وفقد الصدارة للمرة الأولى منذ الجولة 15، أي منذ 85 يوما.

كما تواصل فشل إيفرتون في الفوز بمباراة الدربي أمام ليفربول، إذ يرجع الفوز الأخير إلى عام 2010.













































































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