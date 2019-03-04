اعادة 10 أطفال من عناصر داعش إلى تونس

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والمختص في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير اليوم الاحد أنه سيتم إعادة 10 أطفال أيتام من أبناء عناصر تونسية كانوا ينتمون لتنظيم داعش الارهابي.

وأشار الكبير في تصريح صحفية إلى أن هذه العودة ليست الاولى لاطفال أبناء تنظيم داعش الإرهابي، مذكرا بإعادة الطفل “تميم” خلال العام الماضي.

ولفت الى ان المساعي جارية لإعادة 41 طفلا تونسيا متواجدين في مصراته ومعيتيقة الان، وتتراوح أعمارهم بين 3 و12 سنة.

من جهة اخرى اكدت مصادر صحفية أن 6 أطفال من والدين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي سيعودون يوم الاربعاء إلى تونس .

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