استشهاد اثنين وإصابة الآخر.. جيش الاحتلال يفتح النار على ثلاثة فلسطينيين

استشهد شابان وأصيب ثالث بجروح بعد أن فتح جنود الاحتلال النار عليهم فجر اليوم الإثنين، قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله-حسب وكالة معا الفلسطينية –

وزعم جيش الاحتلال أن سيارة فلسطينية كان يستقلها ثلاثة فلسطينيين هاجمت جنودا عند مدخل القرية وأن الجنود أطلقوا النار على السيارة أسفر عن استشهاد شابين وجرح ثالث.

فيما أصيب جنديان بجروح وصفت جراح أحدهما بالخطيرة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية فجر اليوم، ونفذت عملية اعتقال وأثناء انسحابها سمع إطلاق نار كثيف على مدخل القرية الساعة الثالثة فجرا وسمع صوت إسعافات حسب رواية شهود عيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا