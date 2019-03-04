ترامب يكشف سبب فشل القمة مع زعيم كوريا الشمالية

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، أنّ جلسة الاستماع العلنيّة لمحاميه السابق مايكل كوهين، والتي نظّمتها لجنة تحقيق برلمانيّة، ربّما تكون ساهمت في فشل قمّته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي الأسبوع الماضي.

وفي سلسلة من التّغريدات، وصف ترامب كوهين بأنّه "كاذب ومخادع"، كذلك انتقد ترامب قرار لجنة التحقيق في مجلس النواب، والقاضي بتنظيم جلسة الاستماع لكوهين تزامنًا مع انعقاد القمّة حول الملف النووي لكوريا الشماليّة في فيتنام.

ويُشكّل الديموقراطيون غالبيّة في مجلس النواب.

وكتب ترامب على تويتر "أن يقوم الديموقراطيّون باستجواب كاذبٍ ومحتال مدان، خلال جلسة علنيّة، تزامنًا مع القمّة النوويّة المهمّة جدًا مع كوريا الشماليّة، ربّما هو انحدار جديد في السياسة الأميركيّة، وقد يكون ساهم" في فشل القمّة. وأضاف ترامب "أنّه شيء لم يحصل في السابق، عندما يكون الرئيس في الخارج. يا للعار!". وأعلن برلمانيون أميركيون الخميس الماضي، أنّ كوهين سيعود هذا الأسبوع إلى الكونغرس ليُدلي بمزيد من المعلومات، بعد ثلاثة أيام من إفادة ماراتونيّة اتّهم فيها ترامب بنشاطات مخالفة للقانون.

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