باكستان ترجئ فتح مجالها الجوي إلى الغد.. وتستأنف بعض الرحلات

قالت هيئة الطيران الباكستانية، إنها استأنفت الرحلات في مزيد من المطارات لكنها أرجأت حتى غد الثلاثاء، إعادة فتح المجال الجوي على مستوى البلاد، وذلك وسط تراجع التوتر مع الهند بعد مواجهة دفعت الجارتين المسلحتين نوويا إلى شفا الحرب.

وأغلقت باكستان مجالها الجوي الأسبوع الماضي لكنها استأنفت بعض العمليات في أربعة مطارات يوم الجمعة.

وذكرت هيئة الطيران المدني أنه جرى فتح مطارين آخرين منذ ذلك الحين مضيفة أنه من المتوقع رفع القيود غدا الثلاثاء.

وقال مصطفى بايج، المتحدث باسم الهيئة لرويترز، اليوم الإثنين، "بعض المطارات مفتوحة" مضيفا أن المطارات في العاصمة إسلام اباد وميناء كراتشي في الجنوب ومدن لاهور وبيشاور وكويتا وفيصل آباد تعمل جزئيا.

ولم يفصح عن سبب تأجيل فتح المجال الجوي الذي كان مقررا اليوم الإثنين.

ويأتي الاستئناف الجزئي للرحلات بعد أسبوع من التوتر الذي خف فيما يبدو بعد أن أطلقت باكستان سراح طيار هندي سقطت طائرته خلال اشتباك فوق منطقة كشمير المتنازع عليها يوم الأربعاء.

وتعطلت الرحلات بين أوروبا وآسيا مما أثر على آلاف المسافرين لكن شركات الطيران تمكنت في وقت لاحق من تحويل مسار كثير من رحلاتها عبر الصين بعدما كانت تمر فوق باكستان في العادة.

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