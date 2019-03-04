حقيقة القبض على رئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات

ايوان ليبيا – وكالات :

نفت إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، ما تردد من معلومات بشأن القبض على رئيس مجلس إدارتها الدكتور فيصل قرقاب، وفق بيان أصدرته اليوم الاثنين.

وقالت الشركة في بيان «إن هذه الأخبار الكاذبة ماهي إلا حرب إعلامية ممولة ومكشوفة من مجموعة غير قانونية تهدف إلى السيطرة ونهب أموال قطاع الاتصالات من خلال تضليل الرأي العام ونشر الإشاعة والبلبلة خصوصاً بعد أن شهد قطاع الاتصالات تحسنًا نسبيًا في الآونة الأخيرة».

واعتبر البيان أن «كل الاتهامات الباطلة التي تقوم بنشرها هذه المجموعة بحق رئيس مجلس إدارة الشركة ماهي إلا إدعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة»، ودللت على ذلك بما أكدته «إفادة قسم التحقيقات بمكتب النائب العام المرفقة مع هذا البيان».

وأضاف البيان أن إفادة قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بالخصوص «تبين بكل وضوح وبشكل قاطع أن رئيس مجلس الإدارة لم يتم توجيه أي تهم إليه ولا يوجد عليه أي قيود عكس ما تدعيه هذه المجموعة وتقوم بالترويج له».

ودعت إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة في الختام وسائل الإعلام إلى «توخي الحذر وعدم نقل أي أخبار تخص الشركة القابضة إلا من خلال القنوات الرسمية الخاصة بالشركة والمتمثلة في الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة»

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