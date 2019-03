بالفيديو – يواصل الانفجار.. كوكا يُسجل ويحيي ذكرى والده في انتصار أوليمبياكوس

أوليمبياكوس انتصر بثنائية مقابل لا شيء على أبولون في الجولة الـ 23 من الدوري اليوناني.

محترفنا المصري أحمد حسن “كوكا” شارك أساسيا في المباراة وأكمل المباراة حتى النهاية.

هدف أوليمبياكوس الأول جاء عن طريق الخطأ من المدافع جيانيس ستاتيس مدافع أبولون بعدما ارتقى مع كوكا في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 70 سجل كوكا في مرمى أبولون من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

كوكا استقبل تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يهز شباك أبولون.

واحتفل كوكا بتقبيل شارة سوداء ارتداها على معصمه ليُحيي ذكرى والده، رحمة الله عليه، الذي كانت ذكرى ميلاده أمس الأحد.

A post shared by (@hassankouka9) on Mar 4, 2019 at 11:41am PST

ووصل كوكا لهدفه الثامن في الدوري هذا الموسم والخامس على التوالي في المسابقة المحلية.

وبشكل عام، وصل كوكا لهدفه الـ 12 من 26 مباراة هذا الموسم.

ووصل أوليمبياكوس للنقطة 54 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أبولون عند 9 نقاط فقط في المركز الأخير.

ويُغرد باوك بصدارة الدوري اليوناني برصيد 63 نقطة.

