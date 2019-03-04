محكمة تركية تقبل لائحة اتهام ضد 16 في قضية احتجاجات متنزه غازي

قال محامي رجل الأعمال والناشط الحقوقي التركي عثمان كافالا، اليوم الإثنين، إن محكمة تركية قبلت لائحة اتهام تطلب السجن مدى الحياة لكافالا و15 آخرين في قضية احتجاجات متنزه غازي بإسطنبول عام 2013.

وخرج مئات الآلاف من الأشخاص في مسيرة بإسطنبول عام 2013 للاحتجاج على خطة لتشييد مبنى على الطراز العثماني على أرض المتنزه الواقع في وسط المدينة.

وتحولت الاحتجاجات إلى مظاهرات في أنحاء البلاد ضد الحكومة ورئيسها حينئذ رجب طيب أردوغان.

وبدأت السلطات في الآونة الأخيرة تحقيقا جديدا في هذه الاحتجاجات.

وتطالب لائحة الاتهام، التي اطلعت عليها رويترز، بالسجن مدى الحياة لكافالا وغيره من النشطاء الحقوقيين ورموز المعارضة الذين كانت لهم صلة بالاحتجاجات.

وذكرت لائحة الاتهام، أن المتهمين "في أفضل الأحوال سعوا لإرغام الحكومة على الاستقالة أو الدعوة لانتخابات مبكرة" وأنهم بذلوا جهودا في حالة عدم تحقيق رغبتهم، "من أجل تمهيد أسباب نشوب حرب أهلية أو حدوث انقلاب".

وقال رموز في المعارضة، إن الهدف من فتح التحقيقات مجددا هو استقطاب الرأي العام وحشد التأييد لأردوغان قبيل انتخابات محلية مقررة في نهاية الشهر الجاري.

وقال اتحاد الغرف التركية للمهندسين والمهندسين المعماريين في تركيا، الذي ينتمي إليه بعض المتهمين، إن لائحة الاتهام أُعلنت ضمن مساع "لتشويه السمعة وتلويث تاريخ غازي المشرف". وأضاف الاتحاد في بيان نشره في وقت سابق من اليوم، الإثنين "نرى سوء النوايا… ونرفض (لائحة الاتهام) بكل وضوح". واعتقلت الشرطة في نوفمبر أكثر من 12 شخصا في إطار التحقيق في احتجاجات غازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا