ماكرون: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحديد أهدافه قبل الانتخابات

وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت متأخر من مساء الإثنين، نداء متحمسا لإصلاح الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أقل من 3 أشهر على إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي.

وفي مقال افتتاحي نشرته صحف "لو باريزيان" الفرنسية اليومية، و"دي فيلت" الألمانية اليومية، والجارديان البريطانية اليومية، بالإضافة إلى صحف مثيلة في دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي، كتب ماكرون: "لا يمكننا السماح للقوميين الذين ليس لديهم حلول باستغلال غضب المواطنين".

وطرح ماكرون العديد من مقترحات الإصلاح الملموسة، بما في ذلك وكالة أوروبية لحماية انتخابات الدول الأعضاء من الهجمات الإلكترونية والتلاعب، وفرض حظر على تمويل الأحزاب السياسية من قبل قوى أجنبية، وتجريم خطاب الكراهية عبر الإنترنت.

كما اقترح إصلاح منطقة شنجن لحرية التنقل، قائلاً، إن فقط "أولئك الذين يريدون أن يكونوا جزءا منها يجب أن يمتثلوا لالتزامات المسئولية (ضوابط صارمة على الحدود) والتضامن (سياسة لجوء واحدة مع قواعد قبول ورفض مشتركة)".

وكتب ماكرون "سنحتاج لقوة حدود مشتركة ومكتب لجوء أوروبي، وإجراءات رقابة صارمة وتضامن أوروبي تساهم فيه كل دولة تحت سلطة مجلس أوروبي للأمن الداخلي".

كما اقترح الرئيس الفرنسي إصلاح سياسة الاتحاد الأوروبي للمنافسة والتجارة ومعاقبة أو حظر الشركات التي تقوض المصالح الإستراتيجية للاتحاد "مثل المعايير البيئية وحماية البيانات ودفع الضرائب بشكل عادل". وأخيراً، تناول ماكرون مكافحة تغير المناخ، قائلاً، إن "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحديد هدفه – صفر كربون بحلول عام 2050، وخفض استخدام المبيدات إلى النصف بحلول عام 2025". ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر مايو المقبل.

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