بريطانيا تؤكد استمرار دعمها للاجئين الفلسطينيين في لبنان والمنطقة

أكد السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلنج، اليوم الإثنين، أن بلاده سوف تستمر في دعمها للاجئين الفلسطينيين في لبنان والمنطقة.

وجاءت تصريحات رامبلنج، خلال حفل استقبال في مركز "دار النمر الثقافي"، في بيروت، في حضور السفير الفلسطيني أشرف دبور، وممثلين لمنظمات غير حكومية لبنانية وفلسطينية وأكاديميين وباحثين ومانحين دوليين ودبلوماسيين.

وقال السفير البريطاني، بحسب ما نقلت عنه "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية "إن المملكة المتحدة ستستمر في دعمها للاجئين الفلسطينيين في لبنان والمنطقة عبر الأونروا وشركائنا".

وأضاف رامبلنج "أن دعمنا للاجئين الفلسطينيين في لبنان أصبح حقيقة من خلال التزام العديد منكم في هذه القاعة اليوم، سواء منظمات غير حكومية ومنظمات محلية وشركاء دوليين. هذا إلى جانب الدعم المالي الكبير الذي نقدمه عبر وزارة التنمية الدولية البريطانية الذي تصرفه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان". وتابع الدبلوماسي البريطاني قائلا "أنا فخور بأن المملكة المتحدة هي من أكبر الداعمين للأونروا على المدى الطويل وأننا كثفنا دعمنا لها في العام الماضي، بحيث قدمنا 84 مليون دولار من التمويل الإضافي". واستطرد رامبلنج قائلا "تفتخر سفارتنا بالعمل مع الشباب الفلسطيني في لبنان، ودعم الشباب المهمشين للوصول إلى الفرص الاقتصادية، وبتطوير حلول للحكم الجيد، وتقديم الخدمات، وتحسين الأمن للجميع، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا بمن فيهم الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة". يشار إلى أن دولا عربية وأوروبية سارعت إلى تقديم دعم مالي لوكالة أونروا بعد قيام الولايات المتحدة بخفض إسهاماتها المالية للوكالة.

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