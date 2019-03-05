منتدى الشارقة للاتصال الحكومي يستضيف ٧٠ خبيرا دوليا ..٢٠ مارس

​تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في ٢٠ مارس الجاري، تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة نحو ٧٠ ممارساً وخبيراً في الاتصال من مختلف بلدان العالم، يقدمون ٣٧ جلسة حوارية وسلسلة من ورش العمل والملتقيات التفاعلية، تحت شعار "تغيير سلوك.. تطوير إنسان".

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي تفاعلي، عقده المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مسرح المجاز، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، وعدد من مسئولي الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة، وجمع من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.

وتركز الدورة الثامنة من المنتدى الذي يقام على مدى يومين في مركز إكسبو الشارقة، على وضع آليات لتحليل السلوك البشري، وتبني أحدث إستراتيجيات التوعية وتغيير سلوك الأفراد، وتعزيز مساهمتهم في تغيير النظرة الاجتماعية للتعليم، وتحفيز شركاء العملية التعليمية لبناء ثقافة مهارات المستقبل، وتغيير العقلية الصحية وتأصيل الإيجابية وسبل السعادة المستدامة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في كلمته: "إن رؤية الدورة الحالية من المنتدى تستند إلى رؤى وتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يضع الإنسان على قائمة أولويات البناء والتطوير وتنمية المجتمع."

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي "عند قراءة مسيرة نهضة وتطور بعض دول العالم نجدها اتخذت إستراتيجيات اتصال طويلة الأمد كرستها بنهج عمل متطور في مؤسساتها وفق نمط التغيير الايجابي، وواحدة من هذه الإستراتيجيات كانت الخطاب المؤسسي نحو بناء التحوّل في ذهنية المجتمع، ليكون شريكاً في مشروع الدولة".

من جانبه، قال طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: "يحرص المنتدى على إطلاق المبادرات والأنشطة التي تواكب أهدافه وتطلعاته، لافتاً إلى عدد من فعاليات الدورة الثامنة منها، لعبة (الشارقة ٢٠٧١) لتغيير السلوك بالتعاون مع دائرة الحكومة الإلكترونية، وإطلاق إصدار خاص بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بعنوان (الاتصال الحكومي.. ممارسات ودراسات)، ومنصات تفاعلية هي (منصة باحثون، منصة جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، ومنصة الابتكار."(

وتابع: "الفعاليات الجديدة للمنتدى تشمل محطات لاكتشاف الذات، وخطابات وجلسات تفاعلية ملهمة، وجلسات عصف ذهني مخصصة لليافعين والأطفال وذوي الإعاقة وأولياء الأمور وموظفي وخبراء الاتصال الحكومي، وملتقيات متخصصة."

وأوضح علاي أن المنتدى لهذا العام، يستضيف "معرض ٥٠ عاماً من المشاركة إلى الاستضافة" بالتعاون مع اكسبو ٢٠٢٠، الذي يسلط الضوء على التاريخ الحافل لمشاركة الإمارات في معارض إكسبو الدولية منذ العام ١٩٧٠، وحتى اليوم الذي أعلن فيه عن اختيار الإمارات لاستضافة إكسبو ٢٠٢٠.

ويشهد المنتدى إطلاق مبادرة بعنوان "٦٠ دقيقة اتصال" بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتعرف خلالها المشاركون على إطار عمل مجرب في مجال التسويق الاجتماعي/ تغيير السلوك، بهدف تجاوز مرحلة "بناء الوعي" والوصول إلى مرحلة تغيير المواقف والسلوك.

وعلى هامش فعاليات المنتدى لهذا العام، ينظم مجلس الشارقة للشباب "ملتقى شباب الشارقة" في دورته الثانية تحت شعار "شارقة المستقبل"، حيث يتطلع الملتقى إلى حوار مع الشباب حول أفكارهم الإبداعية، وتصوراتهم المستقبلية لمدينة الشارقة.

وتستضيف مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عدد من الأطفال والشباب واليافعين إلى جانب عدد من المسئولين والمختصين في جلسة خاصة تحت عنوان "من يصنع المستقبل؟" لبحث دور الشباب في المسيرة التنموية والحضارية ومسئوليتهم تجاه المجتمع المحلي والمسلكيات العامة وتطلعاتهم المستقبلية. كما تسلط الجلسة الضوء على أبرز صفات قادة المستقبل وأهمية تلك الصفات في تمكين القائد من خدمة مجتمعه على أكمل وجه.

وقالت جواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي: "اختار المنتدى لهذا العام "تغيير سلوك.. تطوير إنسان" شعاراً له ليؤكد أن مهمة الاتصال في المقام الأول هي النهوض بالمجتمعات والاستثمار بطاقات أفراده."

وأضافت: "يحرص المنتدى منذ انطلاقه إلى اليوم على استقطاب الخبراء والمتخصصين، أصحاب الخبرات العملية والأكاديمية، لتقديم خلاصات مسيرتهم المهنية للمؤسسات الحكومية في بلدان المنطقة والعالم، ويكونوا شركاء في الأهداف الرئيسة للمنتدى المتجسدة في تعزيز ممارسات الاتصال الحكومي محلياً، ودولياً وتبني أفضل الممارسات."

ويشارك في المنتدى نخبة من أبرز شخصيات وخبراء الاتصال المحليين والعالميين منهم حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع بالإمارات، والدكتور حميد النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتورة لمياء نواف فواز المدير التنفيذي، إدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الإستراتيجية – مصدر، وأندرو كين، كاتب ومتحدث دولي مختص بتأثير التكنولوجيا الحديثة على الأعمال، التعليم، الثقافة والمجتمع في القرن ال ٢١ – المملكة المتحدة.

كما يتحدث في المنتدى، رينيه كارايول، متحدث عالمي وخبير في القيادة الملهمة والثقافة – المملكة المتحدة، وربيع زريقات، مؤسس مبادرة "ذكرى" التي تعد من أهم المبادرات في العمل المجتمعي التشاركي وحاصل على جوائز عالمية مرموقة – الأردن، عبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء – الإمارات، والدكتور عبدالله المغلوث، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام، مدير عام مركز التواصل الحكومي – السعودية، وكريغ أوليفر، مدير الاتصال والسياسة لرئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون – المملكة المتحدة، وميشيل جيلان، باحثة وخبيرة في السيكولوجية الإيجابية ومؤلفة الكتاب الأكثر مبيعاً "بث السعادة" – الولايات المتحدة.

ويعقد المنتدى عدد من الجلسات الملهمة منها جلسة لاري كينج، الإعلامي الأمريكي ومقدم برنامج "لاري كينج لايف" على قناة "سي إن إن" ويحاوره الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، وجلسة ريتشارد ويليامز، صانع الأفلام والمتحدث العالمي والناشط المجتمعي. وتقدم ميشيل جيلان، الباحثة والخبيرة في السيكولوجية الإيجابية ومؤلفة الكتاب الأكثر مبيعاً "بث السعادة" كلمة ملهمة في قدرة الأفراد على التغيير الإيجابي.

وتشمل فعاليات المنتدى سلسلة جلسات حوارية وتفاعلية موزعة على يومين، أبرزها جلسة حوارية بعنوان "السلوك البشري: بُعد جديد لاتصال التغيير" وجلسة "الإنسان المسؤول: مفتاح الحلول لتحديات المستقبل"، وجلسة "تحدي شح القدرات في عصر اتصال التغيير"، إلى جانب جلسة "التعليم عبر عدسة الغد: انقلاب الموازين"، و"ثقافة مهارات المستقبل: التصدي لظاهرة اختفاء الوظائف"، و"تأصيل الإيجابية وسبل السعادة المستدامة: خارطة الطريق"، إضافة إلى جلسة خاصة بعنوان "ريادة الفكر الداعم للمرأة" تعقد بالتعاون مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا