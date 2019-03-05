الجيش ينفي وجود 300 روسي في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

نفي اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة والقائد العام ، تماماً صحة مانشرته صحيفتي التايمز والتيلغراف البريطانية عن وجود من وصفتهم بـ ” 300 مرتزق ” روسي يتواجدون في بنغازي .

وقال المسماري مساء أمس الإثنين بأن هذه الإدعاءات مدعاة للسخرية مؤكداً بأن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها هذه الصحيفة ذاتها ( تلغراف ) هذا النوع من المزاعم دون أي تورع أو خجل أو دليل واحد على ماتدعيه نقلاً عن مصادر مجهولة .

وأضاف : ” هذه الصحيفة ذاتها نشرت قبل فترة مزاعم عن وجود قاعدة بحرية روسية في بنغازي وقد خرجنا حينها في مؤتمر صحفي ووجهنا لها دعوة لزيارتنا والتجول في القاعدة البحرية التي تحدثت عنها ، لكنها فضلت عوضاً عن ذلك الإستمرار في نشر الترهات والأكاذيب ” .

وأشار المسماري إلى التراشق الإعلامي المستمر بين الغرب وروسيا على ضوء الخلافات القديمة الجديدة بينهما والمعروفة لدى الجميع ، معرباً عن رفضه الزج باسم الجيش الليبي في أتون هذا التراشق عبر نشر مثل هذه الترهات وتسويقها للرأي العام المحلي والدولي خدمة لأجندات مفضوحة .

وأكد بأن 300 جندي أو عنصر روسي أي مايعادل كتيبتين تقريباً كما زعمت هذه الصحيفة وغيرها ليس بالعدد القليل لكي يتم جلبهم إلى بنغازي دون أن يلاحظ وجودهم أحد مؤكداً بأن الجيش الليبي لازال يبني قدراته منفرداً في ظل حظر التسليح الجائر المفروض عليه منذ سنوات .

وختم اللواء المسماري مؤكداً بأن مانشرته صحيفة تلغراف وكذلك صحيفة التايمز البريطانيتين حول مزاعم المرتزقة الروس كان نقلاً عن مصادر مجهولة لم تسمها ، وقال : ” كل ما كان هناك تقدم ومنجزات جديدة للجيش الليبي على الأرض كل مازادت حدة هذه الشائعات والتقارير المنقولة عن مصادر مجهولة كما تفعل بعض وسائل الإعلام المشبوهة في ليبيا ، لقد تعودنا على هذا الأمر ولم نعد نقيم له أي وزن ” .

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