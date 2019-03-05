قصف جوي مجهول على منزل عائلة سكرون في براك الشاطئ

أعلنت مديرية أمن براك الشاطئ استهداف طيران مجهول لمنزل عائلة سكرون فجر اليوم .

وبحسب بيان للمديرية نقل عن شهود عيان ان المنزل اصيب بأربعة صواريخ نشب على إثرها حريق كبير

وأضاف شهود العيان أن مصطفى علي سكرون قام بمنع الناس من دخول المبنى لمحاولة إطفائه بقوة السلاح حيث كان يحمل احد أفراد عائلة سكرون سلاح كلاشينكوف.

وأوضح بيان المديرية أنه ” من خلال التحري اتضح لنا وجود مجموعة من تنظيم داعش الارهابي داخل المربوعة التي تم استهدافها من الطيران مجهول الهوية .

وأضاف البيان ان إبراهيم علي سكرون قام بهدم المكان باستخدام جرار وتبين وفقا لشهود عيان وجود ثلاثة جثث متفحمة.

ليبيا 24

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا