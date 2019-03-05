الربيع … أفضل أوقات الحجامة

الحجامة هي طب نبوي و علاج سماوي من خالق الكون عز و جل لكل الأمراض المستعصية التي عجز عن علاجها الطب الحديث و يقوم بها أطباء في عياداتهم (C’est un Acte Médical).

الأحاديث النبوية في الحجامة :

عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخبرني جبريل أن الحجم أنفع ماتداوى به الناس . صحيح الجامع 218

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احتجموا إذا هاج بكم الدم فإن الدم ربما يبيغ بصاحبه فيقتله

روى البخاري في صحيحه: عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةِ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَن الْكَيّ

أوقات القيام بالحجامة :

– أفضل وقت للقيام بالحجامة هي في فصل الربيع، ففي هذا الفصل يتجدد الجسم البشري …

– أفضل الأيام للقيام بالحجامة هي : الإثنين، الثلاثاء و الخميس و القيام بها في باقي الأيام مكروه (الجمعة : يوم راحة المسلمين، السبت : يوم اليهود، الأحد : يوم المسيحيين، الأربعاء : اليوم الذي مرض فيه سيدنا يعقوب)

– أفضل الأيام للقيام بالحجامة هي من 17 إلى 27 في الأشهر الهجرية (محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادي الأول، جمادي الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة) و ذلك لأن تأثير القمر يكون أقل ما يمكن على الدم البشري (لتذكير فقط : يؤثر القمر تأثيراً كبيراً على السوائل، فظاهرة المد و الجزر البحري هي بسبب القمر. إذا كان هذا تأثير القمر على البحر، فتصوروا تأثيره على الدم البشري )

– أفضل وقت للقيام بالحجامة هي في الصباح الباكر على الريق دون القيام بأي مجهود جسدي كما يرجى من المحجم ألا يشرب الحليب أو يأكل البيض في ذلك اليوم





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