تعزيز قوة حماية وتأمين سرت ب100 سيارة مسلحة

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت، اليوم الثلاثاء، تسلمــها لــ«100 سيارة مسلحة» لدعمها، بعد أيام من مطالبتها للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني بصرف المكافآت المالية المستحقة لعناصرها عن العام 2018.

وأوضحت القوة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها «استدعت 50 سيارة مسلحة من قوتها الاحتياطية، فيما أرسلت قوة مكافحة الإرهاب 50 سيارة أخرى كدعم للقوة في مهامها الموكلة إليها وحفظ الأمن والاستقرار».

وأكدت قوة حماية وتأمين سرت أنها قامت اليوم بـ«دوريات روتينية تمشيطية شرق وجنوب وغرب المدينة والأودية المتاخمة لها من أبوقرين، جارف، وادي زمزم ووادي بي والحنيوة».

وأشارت إلى أنه «بالرغم من انعدام الإمكانيات وعدم توفر الدعم اللازم وعدم صرف المرتبات لأكثر من 14 شهرًا إلا أن القوة ما زالت تقوم بواجباتها المكلفة بها من تأمين المدينة وضواحيها منعًا لأي اختراق».

وكانت قوة حماية وتأمين سرت، طالبت رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، بصرف المكافآت المالية المستحقة للعام 2018، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الأضرار والتعويضات والنثريات الخاصة بالقوة، وفق بيان أصدرته يوم الأحد.

وتأسست قوة حماية سرت بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 18 الصادر في 24 مارس 2017، عقب انتصار القوات المشاركة في عملية «البنيان المرصوص» على تنظيم «داعش» واستعادة السيطرة على مدينة سرت.

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