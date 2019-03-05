وزير خارجية تونس: نطالب بحل الأزمة بليبيا داخليا وبمساعدة الأمم المتحدة

قال خميس الجهيناوى، وزير خارجية تونس، إن الاجتماع الثلاثى علي مستوى وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول ليبيا، تضمن مباحثات فى إطار السعى لايجاد حل ليبى – ليبي للأزمة، مؤكدًا أن دول الجوار من مصلحتها أن ترى ليبيا موحدة سلمية تسترجع مكانتها، وتعمل على التسريع لحل الأزمة الحالية فى ليبيا والوضع بالبلاد تدهور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك عقب انتهاء الاجتماع الوزاري الثلاثى لوزراء خارجية مصر والجزائر وتونس حول ليبيا، وأضاف: "نطالب بحل الأزمة فى ليبيا داخليا وبمساعدة الأمم المتحدة".

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