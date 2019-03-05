رئيس حكومة الوفاق الليبية: لقاء حفتر في أبو ظبي يمكن البناء عليه لتجنب ليبيا الصراع

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة دوليا، فائز السراج، إن اجتماعه مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يمكن البناء عليه.

وأضاف، خلال اجتماع مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، أن اللقاء مع المشير حفتر جاء في إطار لقاءات وتشاورات مع جميع الأطراف على الساحة الليبية، من أجل حقن الدماء، والوصول إلى صيغة تجنب ليبيا الصراع والتصعيد العسكري.

وأعلن السراج عن النقاط التي تم التوافق عليها خلال الاجتماع وأهمها، عدم إطالة الفترة الانتقالية، وضرورة توحيد مؤسسات الدولة، وإنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وتوفير المناخ الملائم لإجرائها ، ودعم جهود المبعوث الأممي في هذا الشأن.

وأكد السراج على مبادئ غير قابلة للتنازل في اللقاء الذي جمعه مع حفتر، تتلخص في مدنية الدولة، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة. وشدد على عدم وجود حل عسكري، وضرورة وقف خطاب التأجيج والتحريض على العنف والكراهية وبث الفتن، وأن تسود المجتمع الليبي ثقافة السلام والانتماء والتسامح. كما أكد على عدم السماح بأي محاولات من أي جهة لخلق فتن من شأنها ادخال المدن الليبية في حرب أهلية. وتابع قائلا: "السلام هو خيارنا، والبديل يأخذنا إلى صراع مسلح، والمزيد من إراقة الدماء وتدمير المنشآت والممتلكات، ولن يكون هناك رابح في هكذا صراع، بل هناك خاسر واحد هو الوطن".

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