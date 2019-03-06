طائرات الاحتلال تهاجم قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال عدوانا جديدا الليلة، على قطاع غزة، بحجة الرد على تظاهرات الشبان على الحدود -حسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وقصفت الطائرات موقعا للمقاومة في منطقة "نتساريم" وسط قطاع غزة، كما تم قصف نقطة للضبط الميداني شرق خان يونس.

وقالت وزارة الصحة، إنها تتابع التطورات الميدانية جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في قطاع غزة ولم تصل مستشفياتنا أي إصابات حتى اللحظة.

وقال جيش الاحتلال، إن القصف يأتي ردا على إطلاق بالونات حارقة على مستوطنات غلاف غزة. وحمل جيش الاحتلال حركة حماس مسئولية ما يجري في قطاع غزة.

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