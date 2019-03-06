العثور على طرود تحوي متفجرات في مطارين ومحطة قطار في لندن

تحقق شرطة مكافحة الإرهاب في لندن في ثلاثة طرود تحوي متفجرات عثر عليها في مطاري هيثرو وسيتي أيربورت وكذلك محطة ووترلو الرئيسية للقطارات.

وقالت شرطة لندن إنه تم العثور على "عبوات ناسفة صغيرة الحجم" في طرود بريدية بحجم أوراق أي 4.

وتتعامل وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة مع الحادث على أنه "جزء من عمل منظم" وأفادت بأنها "تبقي التحقيق مفتوح لمعرفة دوافعه". وتنفي وجود ضحايا.

وتساعد الشرطة الايرلندية شرطة لندن في التحقيق حيث حمل الطرد الذي عثر عليه في مطار هيثرو طوابع جمهورية إيرلندا. وقد تم إخلاء مبنى الإدارة الرئيسي لمطار هيثرو بعد إبلاغ الشرطة بالعثور على الطرد حوالي الساعة 09:55 صباحا بتوقيت غرينتش.

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