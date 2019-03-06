بشرى لأياكس بسبب رباعية ريال مدريد.. وأرقام سيئة للملكي بعد توديع الأبطال

ونتج عن ذلك العديد من الأرقام السلبية حققها ريال مدريد في ليلة غاب فيها سيرخيو راموس عن الفريق.

FilGoal.com يستعرض أبرز أرقام مباراة في السطور التالية..

** خسر ريال مدريد اخر ٤ مباريات لعبها على ملعب سانتياجو بيرنابيو في كل المسابقات.

** خسر ريال مدريد اخر مباراتين على أرضه في دوري أبطال أوروبا بفارق ٣ أهداف وهو ما لم يحدث من قبل. ٣-٠ ضد سيسكا موسكو و ٤-١ ضد أياكس.

** لأول مرة يودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا بعد فوزه ذهابا في مباراة إقصائية.

** أصبح ريال مدريد أول فريق يودع البطولة بعد فوزه ذهابا خارج أرضه بنتيجة ٢-١.

** خسر ريال مدريد آخر ٣ مباريات لعبها على أرضها في دوري أبطال أوروبا في غياب لسيرخيو راموس.

** الخسارة من أياكس هي أكبر خسارة يتعرض لها ريال مدريد على ملعبه في دوري أبطال أوروبا.

** عادل أياكس إنجاز أودينسه الدنماركي بعدما أقصى ريال مدريد عقب الخسارة على ملعبه. أودينسه كان قد أقصى ريال مدريد من على ملعب سانتياجو بيرنابيو في موسم ١٩٩٤-١٩٩٥ في كأس الاتحاد الأوروبي.

** لم يصل أي فريق هولندي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا منذ عام ٢٠٠٧. إيندهوفين كان أخر من وصل لهذا الدور.

** لأول مرة يسجل أياكس ٤ أهداف في مباراة واحدة لدوري أبطال أوروبا منذ موسم ١٩٩٤-١٩٩٥.

** أصبح كريم بنزيمة أكثر لاعب فرنسي مشاركة في دوري أبطال أوروبا برصيد ١١٢ هدفا. بنزيمة عادل رقم تييري هنري.

** لأول مرة يخسر ريال مدريد مباراتين متتاليتين على أرضه في دوري أبطال أوروبا.

** في المرتين اللتين فاز فيهما أياكس على ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو؛ نجح الفريق الهولندي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا