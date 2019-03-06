فتح بوابات الشرطة العسكرية في الزاوية

ايوان ليبيا – وكالات :

عُقد في مدينة الزاوية أمس الثلاثاء إجتماع ضم كل من عميد المختار فرنانة آمر الشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة وعميد على الآغا آمر غرفة عمليات الزاوية.

وأكد العميد فرنانة بأن الإجتماع حضره أيضاً عقيد المبروك سريط آمر الكتيبة 159 مشاة وعدد من ضباط غرفة عمليات الزاوية وضباط من الكتيبة المشار لها بالمدينة .

وإتفق المجتمعون على التنسيق من أجل فتح بوابات للشرطة العسكرية فى مدينة الزاوية وقد تم الإتفاق بالفعل على فتح عدد منها لتكون بذلك بوابات تابعة للمنطقة العسكرية الغربية بالقيادة العامة .

وكشف العنيد فرنانة بأن الكتيبة 159 مشاة وغرفة عمليات الزاوية ستتولى تأمين البوابات وتوفير الحماية اللازمة بهدف المجاهرة بالأمن وأكد الحضور على السير قدماً من أجل بسط الأمن داخل المدينة وعلى إستمرارهم فى دعمهم للجيش الليبي بالقيادة العامة للقوات المسلحة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا