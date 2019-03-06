باشاآغا يبحث مشكلة تشابه الأسماء عند المعابر الحدودية

ايوان ليبيا – وكالات :

اجتمع العضو المقاطع بمجلس النواب ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الثلاثاء مع وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجال الأمني حيث تم استعراض العلاقات بين الجانبين.

وتناول المجتمعون قضايا أخرى تهم مواطني البلدين من بينها تبسيط الإجراءات عند معابر الدخول والخروج ومعالجة مشكلة تشابه الأسماء والتعاون والتنسيق الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

واتفق الوزيران على أن تجتمع اللجنة الأمنية الليبية التونسية المشتركة في أقرب وقت ممكن لوضع آلية لإدارة أية أزمة أو مشاكل يمكن تحدث في المعابر الحدودية واستحداث أيضاً آلية بين الجانبين لمراقبة الحدود.

وبدوره،أشار وزير الداخلية إلى أن العلاقات الليبية التونسية هي علاقات مصيرية وعلى جميع المستويات الأمني منها والصحي والتجاري وغيرها من مجالات التعاون الأخرى إلى خطوات الإصلاح والتطوير التي تم استحداثها بوزارة الداخلية والتي تعبر عن الإرادة والتصميم من أجل بناء مؤسسات الدولة السيادية.

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