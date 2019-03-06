قوة حماية سرت تهدد بإغلاق كل مؤسسات المدينة

ايوان ليبيا – وكالات :

أقفلت قوة حماية سرت، أمس الثلاثاء، المجمع الإداري بالمدينة وذلك إحتجاجاً على عدم تلبية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لمطالبها.

وهددت القوة، في بيان من أمام المجمع الإداري لبلدية سرت، بإقفال جميع المؤسسات الحيوية داخل المدينة في حال عدم استجابة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لمطالبهم في غضون 24 ساعة.

وتطالب القوة المجلس الرئاسي، بتوفير الدعم المالي واللوجستي الذي يفتقده عناصرها كما تطالب بمرتبات تقول بأنها متأخرة منذ 16 شهر بعد أن كلفها رئيس المجلس الرئاسي بمهامها .

وطالب عناصر القوة، في بيان سابق، بصرف مكافآتهم المالية المُستحقة عن العام 2018، بالإضافة إلى النظر لاحتياجاتهم المالية لكي يتمكنوا من الاستمرار في أداء واجباتهم الأمنية المُكلفين بها.

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