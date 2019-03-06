السراج يحذر من حرب أهلية مدمرة

ايوان ليبيا – وكالات :

خلال لقائه مع عمداء بلديات المنطقة الغربية ، قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن الوفاق مشروع وطني، لا يرتبط بأشخاص أو مناطق او فترة زمنية ، وهو ما يجب أن يسود بين الليبيين جميعاً دون إستثناء في علاقاتهم على كافة المستويات والتوجهات .

وفي اللقاء ذاته قال السراج أن التوافق لا يعني أن لايوجد خلاف بل يعني أن يكون الخلاف أن وُجد حضارياً ، و في اطار الثوابت الوطنية من وحدة الوطن وسلامته وسيادته وأمنه وحقوق مواطنيه.

وأضاف بأن هذه الحقوق لكل المواطنين داعياً لضرورة أن تتوقف حملات تخوين وشيطنة المختلفين قائلاً بأن النهج لا يبني الدول.

وقال : “من هذا المنطلق جاء إجتماعنا مع السيد خليفة حفتر في إطار لقاءاتنا وتشاورنا مع جميع الأطراف على الساحة الليبية، من أجل حقن الدماء ، والوصول لصيغة تجنب بلادنا الصراع والتصعيد العسكري والحرب الأهلية ، ونرى أنه كان لقاء يمكن البناء عليه”.

وعن فحوى اللقاء ، قال : ” اتفقنا على عدم إطالة الفترة الانتقالية ، وضرورة توحيد مؤسسات الدولة، وإنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية هذا العام وتوفير المناخ الملائم لإجراءها ، ودعم جهود المبعوث الأممي في هذا الشأن.”

و تابع : ” خلال لقاء أبوظبي أكدت على مبادئ غير قابلة للتنازل تتلخص في مدنية الدولة ، والفصل بين السلطات ، والتداول السلمي على السلطة وعلى عدم وجود حل عسكري أو مكان لعسكرة الدولة وضرورة وقف خطاب التأجيج والتحريض على العنف والكراهية وبث الفتن وأن تسود مجتمعنا ثقافة السلام والانتماء و التسامح ” .

وفي ذات الصدد أعرب السراج عن رفضه لأي محاولات من أي جهة كانت لخلق فتن قال بأنه من شأنها ادخال المدن الليبية في حرب أهلية وأضاف : ” نحن ثقة في قدرتنا على إجتياز كل المخاطر ، وأؤكد أنه بالتوافق نستطيع معاً محاربة الإرهاب، ومكافحة الجريمة ، وبسط الأمن في جميع انحاء البلاد ” .

وعن مستجدات الوضع السياسي قال : ” إذا كنا نعمل على إيجاد توافق داخلي، فنحن أمام تحدي كبير للعمل على إيجاد توافق دولي تجاه الازمة في بلادنا ، كلكم تشاهدون التنافس الإقليمي والاوروبي والدولي ، وحجم التدخلات السلبية منذ 2011 ، لذلك نقوم بعقد لقاءات مع قيادات تلك الدول رغم كل التناقضات ونحن نعمل على مسافة واحدة من الجميع حتى نصل الإستقرار وإنهاء الصراع” .

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