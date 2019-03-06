قافلة طبية للكنيسة القبطية المصرية تزور ناميبيا

صرح السفير عمرو عبد الوارث، سفير مصر لدى ناميبيا، بقيام قافلة طبية تابعة للكنيسة القبطية المصرية بزيارة إلى ناميبيا، برئاسة الدكتور هاني لمعي عشم الله، رئيس قسم الأورام بمستشفى Presbyterian بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث تضمنت القافلة 22 طبيباً من أصول مصرية مقيمين بنيويورك، بالإضافة إلى ثلاثة أطباء من القاهرة.

وأضاف السفير عبد الوارث، أن أعضاء القافلة الطبية أجروا نحو 200 عملية جراحية في عدة تخصصات لمدة أسبوع كامل مجاناً للفئات الفقيرة، حيث تم إجراء العمليات بمستشفى وندهوك المركزية التي تقع في إقليم العاصمة الناميبية وندهوك. كما قام أعضاء القافلة بإلقاء محاضرات بجامعة ناميبيا على مدى ثلاثة أيام حول موضوعات متنوعة طبية ونفسية، وتبرعت القافلة بأدوات طبية وأدوية إلى وزارة الصحة الناميبية.

وأشاد السفير المصري بجهود القافلة الطبية، مشيراً إلى أنها تُعد إحدى أدوات القوة الناعمة التي تعضد العلاقات المصرية الناميبية بشكل خاص والعلاقات المصرية الإفريقية بشكل عام.

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